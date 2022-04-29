Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шокирован и поражен вечерним обстрелом российскими войсками Киева, где находились с визитом генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Об этом Боррель написал поздно вечером в четверг в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Шокирован и поражен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым", - отметил Боррель.

Реклама:

Сам генеральный секретарь ООН сказал, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским.

Находясь в Киеве, Гутерреш признал, что Совбез ООН не справился с нападением РФ на Украину.