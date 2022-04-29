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Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 07:43

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шокирован и поражен вечерним обстрелом российскими войсками Киева, где находились с визитом генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Об этом Боррель написал поздно вечером в четверг в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Шокирован и поражен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым", - отметил Боррель.

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Сам генеральный секретарь ООН сказал, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским.

Находясь в Киеве, Гутерреш признал, что Совбез ООН не справился с нападением РФ на Украину.

Темы: ЕСРосcияООНКиев
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