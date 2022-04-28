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Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС

Мазуренко Альона Четвер, 28 квітня 2022, 23:46
фото: Twitter Бена Брауна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.

Джерело: журналіст BBC Бен Браун у Twitter

Дослівно: "Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.

Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

Деталі: На питання журналіста, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, генсек відповів, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У четвер генсек ООН відвідав Бородянку.
  • Під час візиту генсека ООН до Києва РФ випустила по центральній частині столиці кілька ракет.
  • Внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва постраждали 10 людей.

Читайте також: Генерал чи секретар? Яких дій та рішень варто чекати від генсека ООН

Теми: ООНКиївобстрілРосія
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