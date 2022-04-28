Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.
Джерело: журналіст BBC Бен Браун у Twitter
Дослівно: "Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.
Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".
Деталі: На питання журналіста, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, генсек відповів, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".
My interview tonight in Kyiv with the UN Secretary General on his talks with President Zelensky - and his efforts to stop the fighting in #Ukraine pic.twitter.com/oNdzDdN2Jj— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022
Нагадаємо:
- У четвер генсек ООН відвідав Бородянку.
- Під час візиту генсека ООН до Києва РФ випустила по центральній частині столиці кілька ракет.
- Внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва постраждали 10 людей.
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