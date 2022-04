Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.

Джерело: журналіст BBC Бен Браун у Twitter

Дослівно: "Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.

Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

Деталі: На питання журналіста, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, генсек відповів, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".

My interview tonight in Kyiv with the UN Secretary General on his talks with President Zelensky - and his efforts to stop the fighting in #Ukraine pic.twitter.com/oNdzDdN2Jj