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Білий дім: Із виділених для допомоги Україні $3,5 млрд залишилося $250 млн

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 08:01

В Адміністрації президента США Джо Байдена заявляють, що запит на 33 мільярди доларів допомоги для України є нагальним, бо з виділених 3,5 мільярда доларів на військову безпеку залишилося близько 250 мільйонів доларів.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі

Пряма мова: "Аби дати вам розуміння: гроші, які ми вже виділили чи вже даємо українцям у формі військових допомога… У нас було 3,5 мільярда доларів у військовій безпеці. З них у нас залишилося близько 250 мільйонів доларів. Тож, очевидно, ми будемо працювати над тим, щоб пришвидшити це та надати це українцям.

Але для того, щоб і надалі допомагати їм, щоб вони мали необхідну зброю, необхідну їм артилерію, необхідне обладнання, безумовно, необхідно терміново рухатися вперед щодо цього фінансування".

Деталі: Так Псакі прокоментувала запит Байдена до Конгресу на 33 мільярди доларів для підтримки України.

"Я б сказала, що потреба нагальна, так само як і потреба у фінансуванні боротьби з COVID є невідкладною", – зазначила вона.

Теми: СШАУкраїнагрошівійна
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