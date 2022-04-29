Белый дом: Из выделенных для помощи Украине $3,5 млрд осталось $250 млн

В Администрации президента США Джо Байдена заявляют, что запрос на 33 миллиарда долларов помощи для Украины является неотложным, так как из выделенных 3,5 миллиарда долларов на военную безопасность осталось около 250 миллионов долларов.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Прямая речь: "Для того, чтобы дать вам понимание: деньги, которые мы уже выделили или уже даем украинцам в форме военной помощи… У нас было 3,5 миллиарда долларов в военной безопасности. Из них у нас осталось около 250 миллионов долларов. Поэтому, очевидно, мы будем работать над тем, чтобы ускорить и предоставить это украинцам.

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Но для того, чтобы и в дальнейшем помогать им, чтобы у них было необходимое оружие, необходимая им артиллерия, необходимое оборудование, безусловно, необходимо срочно двигаться вперед относительно этого финансирования".

Детали: Так Псаки прокомментировала запрос Байдена к Конгрессу на 33 миллиарда долларов для поддержки Украины.

"Я бы сказала, что потребность неотложная, так же как и потребность в финансировании борьбы с COVID является неотложной", – отметила она.