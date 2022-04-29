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Військові збили безпілотник над Дніпропетровщиною, той впав на будинок

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:57
фото ілюстративне

Збройні сили збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник, повідомив глава ОДА Валентин Резніченко.

Джерело: Резніченко у Twitter

Пряма мова Резніченка: "29 квітня наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально".

Нагадаємо: Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.

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Теми: Дніпропетровська областьЗбройні силивійнаРосія
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