Військові збили безпілотник над Дніпропетровщиною, той впав на будинок
П'ятниця, 29 квітня 2022, 09:57
Збройні сили збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник, повідомив глава ОДА Валентин Резніченко.
Джерело: Резніченко у Twitter
Пряма мова Резніченка: "29 квітня наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.
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Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально".
Нагадаємо: Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.