Військові збили безпілотник над Дніпропетровщиною, той впав на будинок

Збройні сили збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник, повідомив глава ОДА Валентин Резніченко.

Джерело: Резніченко у Twitter

Пряма мова Резніченка: "29 квітня наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально".

Нагадаємо: Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.