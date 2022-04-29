Ворог вранці обстріляв Дніпропетровщину

Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали. Але цю інформацію ще уточнюють.

Передісторія:

28 квітня російська армія завдала ракетного удару по колишньому заводу у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Вранці 27 квітня українські захисники збили російську ракету у Дніпропетровській області, постраждалих немає.

27 квітня російські війська тричі за день обстріляли касетними снарядами село Велика Костромка на Дніпропетровщині.