Военные сбили беспилотник над Днепропетровщиной, тот упал на дом
Пятница, 29 апреля 2022, 09:57
Вооруженные силы сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник, сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.
Источник: Резниченко в Twitter
Прямая речь Резниченко: "29 апреля наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.
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Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально".
Напомним: Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.
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