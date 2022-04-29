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Военные сбили беспилотник над Днепропетровщиной, тот упал на дом

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 09:57
фото иллюстративное

Вооруженные силы сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник, сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

Источник: Резниченко в Twitter

Прямая речь Резниченко: "29 апреля наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально".

Напомним: Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.

Темы: Днепропетровская областьВооруженные силывойнаРосcия
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