Военные сбили беспилотник над Днепропетровщиной, тот упал на дом

Вооруженные силы сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник, сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

Источник: Резниченко в Twitter

Прямая речь Резниченко: "29 апреля наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

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Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально".

Напомним: Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.