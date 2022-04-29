В ОП кажуть, що зустріч Зеленського й Путіна – не на часі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зустрінуться згодом, але зараз їхні переговори "не на часі".

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати.

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Переговори двох президентів саме сьогодні все ж таки не на часі. Трішки пізніше, певно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже і дуже потужними.

У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як він має себе поводити, – як лідер дійсно глобального плану. І він має мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати".

Деталі: Подоляк сказав, що "переговорний процес іде більш повільно", тому що після Стамбульського комюніке стало відомо про воєнні злочини Росії в українських містах, а також через прагнення росіян зміцнити свої позиції.

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"У Російської Федерації – хто б що не говорив – ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись", – сказав радник Андрія Єрмака.

"Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", – додав Подоляк.

За його словами, договір України та Росії "буде прописувати логіку виходу з війни: припинення вогню на всій території України, відвід військ російських з території України, обмін полоненими".

"Тобто там мають бути усі пункти, як країни виходять з війни", – додав Подоляк.

Він пояснив, що "вже не буде якогось "договору про дружбу і мир", але нам треба зафіксувати позиції, які будуть для Росії червоними лініями, щоб на територію України жодного разу ця країна більш зайти не змогла".

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років гібридної війни, теж заявляє міжнародним партнерам, які пробують із ними говорити, що для зустрічі з українським президентом час не настав.

Тим часом на сході й півдні України тривають бойові дії, російські окупанти викрадають людей, ставлять замість законної влади колаборантів, готуються запроваджувати рублі на окупованих територіях.

За зізнанням військового командування РФ, Кремль прагне захопити повністю схід та південь України, щоб мати шлях по суші до окупованого Криму (Україна) та окупованого Придністров'я (Молдова).