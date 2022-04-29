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В ОП говорят, что встреча Зеленского и Путина – не ко времени

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 11:28
Владимир Зеленский, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся позже, но сейчас их переговоры "не ко времени".

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного подождать.

Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, наверное, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными.

У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить".

Детали: Подоляк сказал, что "переговорный процесс идет медленнее", потому что после Стамбульского коммюнике стало известно о военных преступлениях России в украинских городах, а также из-за стремления россиян укрепить свои позиции.

"У Российской Федерации – кто бы что ни говорил – еще достаточно ресурсов, чтоб проводить активные боевые действия на востоке страны. И они хотят одержать определенные тактические победы, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться", – сказал советник Андрея Ермака.

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"Пока я не вижу оснований для очной встречи", – добавил Подоляк.

По его словам, договор Украины и России "будет прописывать логику выхода из войны: прекращение огня на всей территории Украины, отвод войск российских с территории Украины, обмен пленными".

"То есть там должны быть все пункты, как страны выходят из войны", – добавил Подоляк.

Он объяснил, что "уже не будет какого-то "договора о дружбе и мире", но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, чтобы на территорию Украины эта страна ни разу больше зайти не смогла".

Напомним: Президент России Владимир Путин, которій начал полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет гибридной войны, тоже заявляет международным партнерам, пытающимся с ним говорить, что для встречи с украинским президентом время не наступило.

Между тем, на востоке и юге Украины продолжаются боевые действия, российские оккупанты похищают людей, ставят вместо законной власти коллаборантов, готовятся вводить рубли на оккупированных территориях.

По признанию военного командования РФ, Кремль стремится захватить полностью восток и юг Украины, чтобы иметь путь по суше в оккупированный Крым (Украина) и оккупированное Приднестровье (Молдова).

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыОфис президента
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