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Словацький С-300 доїхав на південь України, уже захищає небо

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 11:44
Словацький С-300 доїхав на південь України, уже захищає небо
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів – ЗРК уже виконує бойові завдання у південному регіоні.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил ЗСУ: "Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 від країн-партнерів… значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання".

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Деталі: Повідомляється, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км.

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Теми: Українавійна
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