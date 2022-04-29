Словацький С-300 доїхав на південь України, уже захищає небо
П'ятниця, 29 квітня 2022, 11:44
Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів – ЗРК уже виконує бойові завдання у південному регіоні.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно Командування Повітряних сил ЗСУ: "Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 від країн-партнерів… значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання".
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Деталі: Повідомляється, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.
При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.