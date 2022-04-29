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Словацкий С-300 доехал на юг Украины, уже защищает небо

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 11:44
Словацкий С-300 доехал на юг Украины, уже защищает небо
Фото иллюстративное с Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ

Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров – ЗРК уже выполняет боевые задания в южном регионе.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 от стран-партнеров значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания".

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Детали: Сообщается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

При этом не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км.

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Темы: Украинавойна
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