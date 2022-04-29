Подоляк вважає, що на території Росії теж будуть бойові дії
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що на території Російської Федерації теж розгорнуться бойові дії, зокрема через провокації самих росіян.
Джерело: Михайло Подоляк в інтерв’ю "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Вони вважали, що ця війна десь там (не в Росії – УП) відбувається, а ми (самі росіяни – УП) тут сидимо – шампанське, ікра і так далі, – розмірковуємо, ходимо у гості, тусуємось у нічних клубах.
Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло.
І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати...
Безумовно, такі ексцеси на базах ПММ (паливно-мастильних матеріалів – УП), на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись.
Навіть якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади".
Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін 24 лютого почав повномасштабне вторгнення в Україну, якому передувало 8 років гібридної війни. Кремль називає це "спеціальною воєнною операцією". За підрахунками української влади, за два місяці великої війни в Україні загинули близько 23 тисяч російських військових.
У Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях РФ, які межують з Україною, останнім часом не раз виникали пожежі, також на прикордонних територіях Росії заявляли про вибухи й обстріли.
На півдні Росії оголосили про підготовку бомбосховищ, але не пояснили толком причину.