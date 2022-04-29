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Подоляк вважає, що на території Росії теж будуть бойові дії

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 12:04
Михайло Подоляк, ілюстративне фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що на території Російської Федерації теж розгорнуться бойові дії, зокрема через провокації самих росіян. 

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Вони вважали, що ця війна десь там (не в Росії – УП) відбувається, а ми (самі росіяни – УП) тут сидимо – шампанське, ікра і так далі, – розмірковуємо, ходимо у гості, тусуємось у нічних клубах.

Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло.

І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати... 

Безумовно, такі ексцеси на базах ПММ (паливно-мастильних матеріалів – УП), на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись.

Навіть якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін 24 лютого почав повномасштабне вторгнення в Україну, якому передувало 8 років гібридної війни. Кремль називає це "спеціальною воєнною операцією". За підрахунками української влади, за два місяці великої війни в Україні загинули близько 23 тисяч російських військових.

У Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях РФ, які межують з Україною, останнім часом не раз виникали пожежі, також на прикордонних територіях Росії заявляли про вибухи й обстріли.

На півдні Росії оголосили про підготовку бомбосховищ, але не пояснили толком причину. 

Теми: війнаРосіяОфіс президента
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