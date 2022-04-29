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Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 12:04
Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия
Михаил Подоляк, иллюстративное фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что на территории Российской Федерации тоже развернутся боевые действия, в частности, из-за провокаций  самих россиян.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Они считали, что эта война где-то там (не в России – УП) происходит, а мы (сами россияне – УП) здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. 

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Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же ясно.

И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать...

Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ (горюче-смазочных материалов – УП), на складах с оружием будут только увеличиваться.

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Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти".

Напомним: Российский президент Владимир Путин 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовало 8 лет гибридной войны. Кремль называет это "специальной военной операцией". По подсчетам украинских властей, за два месяца большой войны в Украине погибли около 23 тысяч российских военных.

В Белгородской, Курской и Воронежской областях РФ, которые граничат с Украиной, в последнее время не раз возникали пожары, также на приграничных территориях России заявляли о взрывах и обстрелах

На юге России объявили о подготовке бомбоубежищ, но не объяснили толком причину.

Темы: войнаРосcияОфис президента
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