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Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 12:04
Михаил Подоляк, иллюстративное фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что на территории Российской Федерации тоже развернутся боевые действия, в частности, из-за провокаций  самих россиян.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Они считали, что эта война где-то там (не в России – УП) происходит, а мы (сами россияне – УП) здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. 

Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же ясно.

И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать...

Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ (горюче-смазочных материалов – УП), на складах с оружием будут только увеличиваться.

Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти".

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Напомним: Российский президент Владимир Путин 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовало 8 лет гибридной войны. Кремль называет это "специальной военной операцией". По подсчетам украинских властей, за два месяца большой войны в Украине погибли около 23 тысяч российских военных.

В Белгородской, Курской и Воронежской областях РФ, которые граничат с Украиной, в последнее время не раз возникали пожары, также на приграничных территориях России заявляли о взрывах и обстрелах

На юге России объявили о подготовке бомбоубежищ, но не объяснили толком причину.

Темы: войнаРосcияОфис президента
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