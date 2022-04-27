На півдні Росії готують бомбосховища
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у середу, 27 квітня, заявив про необхідність функціонування системи оповіщення громадян та приведення бомбосховищ "у належний стан".
Джерело: ТАСС
Деталі: Секретар Ради безпеки РФ Патрушев у середу провів нараду на тему "безпеки в окрузі".
За словами російського високопосадовця, південні регіони РФ мають забезпечити надійну роботу системи, яка дозволяє екстрено сповістити населення при загрозі надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища.
Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.
Пряма мова: "Потрібно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану".
Нагадаємо:
- Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах зростатиме найближчими тижнями.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.
- Згодом губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.
- Також два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.