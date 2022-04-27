На півдні Росії готують бомбосховища

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у середу, 27 квітня, заявив про необхідність функціонування системи оповіщення громадян та приведення бомбосховищ "у належний стан".

Джерело: ТАСС

Деталі: Секретар Ради безпеки РФ Патрушев у середу провів нараду на тему "безпеки в окрузі".

За словами російського високопосадовця, південні регіони РФ мають забезпечити надійну роботу системи, яка дозволяє екстрено сповістити населення при загрозі надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища.

Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Пряма мова: "Потрібно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану".

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