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На півдні Росії готують бомбосховища

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 23:13
Бомбосховище, фото з сайту urban3p.ru

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у середу, 27 квітня, заявив про необхідність функціонування системи оповіщення громадян та приведення бомбосховищ "у належний стан".

Джерело: ТАСС

Деталі: Секретар Ради безпеки РФ Патрушев у середу провів нараду на тему "безпеки в окрузі".

За словами російського високопосадовця, південні регіони РФ мають забезпечити надійну роботу системи, яка дозволяє екстрено сповістити населення при загрозі надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища.

Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Пряма мова: "Потрібно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану".

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Теми: війнаРосіякордон
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