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На півдні Росії готують бомбосховища

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 23:13
На півдні Росії готують бомбосховища
Бомбосховище, фото з сайту urban3p.ru

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у середу, 27 квітня, заявив про необхідність функціонування системи оповіщення громадян та приведення бомбосховищ "у належний стан".

Джерело: ТАСС

Деталі: Секретар Ради безпеки РФ Патрушев у середу провів нараду на тему "безпеки в окрузі".

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За словами російського високопосадовця, південні регіони РФ мають забезпечити надійну роботу системи, яка дозволяє екстрено сповістити населення при загрозі надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища.

Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Пряма мова: "Потрібно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану".

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  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.
  • Згодом губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.
  • Також два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.

Теми: війнаРосіякордон
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