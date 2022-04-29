Ліквідували ще одного зрадника України – ГУР

В тимчасово окупованому смт Новоайдар на Луганщині 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром його знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Зазначається, що Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ".

Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як "високозабезпечену людину".

ГУР зазначає, що після окупації Новоайдара запропонував новим "хазяям" свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації.

Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

Що було раніше: Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова, який працював із Кирилом Стремоусовим.