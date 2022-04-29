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Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 12:12
Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР

Во временно оккупированном пгт Новоайдар в Луганской области 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре его обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Отмечается, что Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь".

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Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как "высокообеспеченного человека".

ГУР отмечает, что после оккупации Новоайдар предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации.

Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

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Что было раньше: Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, который работал со Стремоусовым.

Темы: Луганская областьгосизменавойнаРосcия
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