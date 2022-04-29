Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР

Во временно оккупированном пгт Новоайдар в Луганской области 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре его обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Отмечается, что Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь".

Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как "высокообеспеченного человека".

ГУР отмечает, что после оккупации Новоайдар предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации.

Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

Что было раньше: Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, который работал со Стремоусовым.