У Фастові внаслідок ракетного удару дві людини потрапили до лікарні
Двох жителів Фастова на Київщині госпіталізували з пораненнями середнього ступеню тяжкості після ракетного удару по місту ввечері 28 квітня.
Джерело: Фастівська міська рада, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк
Пряма мова Павлюка: "28 квітня близько 20 години росіяни нанесли ракетний удар по місту Фастів. Внаслідок цього було потрапляння по інфраструктурних об'єктах міста. Наразі пожежу локалізовано.
Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості".
Деталі: Раніше міський голова Фастова Михайло Нетяжук повідомив, що внаслідок ракетного удару в четвер ввечері кілька громадян звернулися по допомогу до лікарів.
Він додав, що пишається фастівчанами, які допомагали один одному локалізовувати наслідки обстрілу.
Цьому передувало: Ввечері 28 квітня у Фастівській громаді Київської області російські ракети влучили по інфраструктурних об'єктах. Окупанти здійснили три удари по одному з транспортних вузлів області.