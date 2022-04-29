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У Фастові внаслідок ракетного удару дві людини потрапили до лікарні

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 12:47

Двох жителів Фастова на Київщині госпіталізували з пораненнями середнього ступеню тяжкості після ракетного удару по місту ввечері 28 квітня. 

Джерело: Фастівська міська рада, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк 

Пряма мова Павлюка: "28 квітня близько 20 години росіяни нанесли ракетний удар по місту Фастів. Внаслідок цього було потрапляння по інфраструктурних об'єктах міста. Наразі пожежу локалізовано.

Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості".

Деталі: Раніше міський голова Фастова Михайло Нетяжук повідомив, що внаслідок ракетного удару в четвер ввечері кілька громадян звернулися по допомогу до лікарів.

Він додав, що пишається фастівчанами, які допомагали один одному локалізовувати наслідки обстрілу. 

Цьому передувало: Ввечері 28 квітня у Фастівській громаді Київської області російські ракети влучили по інфраструктурних об'єктах. Окупанти здійснили три удари по одному з транспортних вузлів області.

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Теми: Київська областьвійна
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