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В Фастове в результате ракетного удара два человека попали в больницу

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 12:47

Двоих жителей Фастова в Киевской области госпитализировали с ранениями средней степени тяжести после ракетного удара по городу вечером 28 апреля.

Источник: Фастовский городской совет, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Прямая речь Павлюка: "28 апреля около 20 часов россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. В результате было попадание по инфраструктурным объектам города. Пожар локализован.

Есть пострадавшие. Два человека госпитализировали с ранениями средней тяжести".

Детали: Ранее городской глава Фастова Михаил Нетяжук: сообщил, что в результате ракетного удара в четверг вечером несколько граждан обратились за помощью к врачам.

Он добавил, что гордится фастовчанами, которые помогали друг другу локализовать последствия обстрела.

Этому предшествовало: Вечером 28 апреля в Фастовской общине Киевской области российские ракеты попали по инфраструктурным объектам. Оккупанты совершили три удара по одному из транспортных узлов области.

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Темы: Киевская областьвойна
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