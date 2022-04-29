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ВСУ отбили стратегически важный населенный пункт возле Харькова

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 14:23
ВСУ отбили стратегически важный населенный пункт возле Харькова

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

Источник: командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook

Дословно: "Силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ.

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Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова".

Что предшествовало: 28 апреля украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области, а также сдержали наступление противника на нескольких направлениях.

Темы: Харьковская областьвойна
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