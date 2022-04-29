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Страны Балтии и Польша выступили за усиление постоянного присутствия НАТО на восточном фланге

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 15:06

Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят добиваться усиления защиты восточного фланга НАТО на саммите в Мадриде в конце июня.

Об этом договорились министры иностранных дел четырех стран на встрече в Риге, пишет "Европейская правда".

"Министры иностранных дел обсудили ключевые вопросы трансатлантической безопасности в рамках подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня этого года. В ходе переговоров отмечалось необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил НАТО на восточном фланге Альянса", - говорится в заявлении МИД Латвии по итогам встречи.

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Глава МИД Эдгарс Ринкевичс отметил, что изменения в нынешней ситуации безопасности в регионе требуют изменения политики сдерживания и обороны НАТО.

"Мы хотим постоянного присутствия НАТО в странах Балтии и Польши, чтобы мы могли противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защищать каждый сантиметр нашей территории. Министры также договорились продолжить сотрудничество в области энергетики, чтобы как можно быстрее обеспечить независимость от российских ресурсов", – сказал он.

Главы МИД также согласились с необходимостью продления и интенсификации поставок военной техники и вооружения Украине и усиления режима санкций против России посредством дальнейших ограничительных мер в энергетическом секторе.

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Напомним, министр обороны Эстонии Калле Лаанет в пятницу прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины.

Темы: ПрибалтикаПольша
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