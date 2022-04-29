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НАТО за останні дні кілька разів піднімав винищувачі через літаки РФ над Чорним і Балтійським морем

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 15:31

Винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" за останні чотири дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів.

Про це повідомила пресслужба командування повітряних сил Альянсу, пише "Європейська правда".

Радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з 26 квітня. Після цього Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія) підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків. 

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімали в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближались до повітряного простору союзників", - зазначають у повідомленні. 

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Теми: НАТОРосія
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