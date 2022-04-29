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НАТО несколько раз поднимал истребители из-за самолетов РФ над Черным и Балтийским морем

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 15:31

Истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.

Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил Альянса, пишет "Европейская правда".

Радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная с 26 апреля. Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, приближавшихся к воздушному пространству союзников", - отмечают в сообщении.

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Темы: НАТОРосcия
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