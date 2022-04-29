До Путіна на парад не приїде навіть Лукашенко

День Перемоги 9 травня президент Росії Володимир Путін відзначатиме на самоті – у Москву не приїде навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "На День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували".

Деталі: За словами речника Путіна, президент Білорусі Олександр Лукашенко теж не планує приїжджати на 9 травня.

Також Пєсков спростував інформацію про нібито запланований візит президента Палестини Махмуда Аббаса, про що раніше писали деякі росЗМІ.

У Міноборони Росії повідомили, що у параді на честь 77-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні візьмуть участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 77 літаків та вертольотів.

Чому це важливо: Наразі важко уявити, кого зі світових лідерів Путін міг би запросити на святкування Дня перемоги, і хто би з них погодився приїхати в Москву. Після нападу Росії на Україну країни Європи та Америки ввели різного роду санкції проти Росії. Вони також постачають Україні зброю і вболівають за перемогу над російським агресором.

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