К Путину на парад не приедет даже Лукашенко

День Победы 9 мая президент России Владимир Путин будет отмечать в одиночестве – в Москву не приедет даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.



Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали".

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, президент Беларуси Александр Лукашенко тоже не планирует приезжать на 9 мая.

Также Песков опроверг информацию о якобы запланированном визите президента Палестины Махмуда Аббаса, о чем ранее писали некоторые росСМИ.

В Минобороны России сообщили, что в параде в честь 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Почему это важно: Сейчас тяжело представить, кого из мировых лидеров Путин мог бы пригласить на празднование Дня победы, и кто бы из них согласился приехать в Москву. После нападения России на Украину страны Европы и Америки ввели разного рода санкции против России. Они также снабжают Украину оружием и болеют за победу над российским агрессором.

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