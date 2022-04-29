Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

К Путину на парад не приедет даже Лукашенко

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 15:36
Владимир Путин. Фото Getty Images

День Победы 9 мая президент России Владимир Путин будет отмечать в одиночестве – в Москву не приедет даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали".

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, президент Беларуси Александр Лукашенко тоже не планирует приезжать на 9 мая.

Также Песков опроверг информацию о якобы запланированном визите президента Палестины Махмуда Аббаса, о чем ранее писали некоторые росСМИ.

В Минобороны России сообщили, что в параде в честь 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Почему это важно: Сейчас тяжело представить, кого из мировых лидеров Путин мог бы пригласить на празднование Дня победы, и кто бы из них согласился приехать в Москву. После нападения России на Украину страны Европы и Америки ввели разного рода санкции против России. Они также снабжают Украину оружием и болеют за победу над российским агрессором.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcия9 маяПутин
Главное сегодня

Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины

видеоНа Киевщине нашли захоронения с замученными людьми

"Цена поста и лайков - потери ВСУ": Минобороны просит блоггеров не хайповать на победах

Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк

Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

Все новости...
Росcия
Казахстан заверил Украину, что не будет способствовать обходу санкций Россией на своей территории
Норвегия закрывает границу для грузовиков из РФ и порты для кораблей
НАТО несколько раз поднимал истребители из-за самолетов РФ над Черным и Балтийским морем
Последние новости
14:20
По пути в Попасную обстреляли эвакуационные автобусы, бус с гуманитаркой исчез
14:12
ДБР: суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн
14:10
видеоЧернигов дерусифицировали от Пушкина
14:07
НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для неё
13:53
"Орланы" здесь – как пчелы, это наш главный враг – соучредитель подразделения "Аэроразведки" Гончар
13:46
Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины
13:42
фотоВраг поливает Донетчину огнем из разного оружия: убили ребенка и еще троих человек
13:40
Как получить бесплатную медицинскую помощь за границей – объясняет Минздрав
13:36
В Киевской области уже возобновили газоснабжение в 117 населенных пунктах
13:06
фотоРоссияне обстреляли больницу и дома в Харькове, травмирован мужчина
Все новости...