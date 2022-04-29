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Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 16:22
фото ДПСУ

Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: 29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території.

Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.

Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України.

Захисники України під час обстрілу не постраждали.

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Що передувало: Ворог у п'ятницю обстрілював Сумщину: понад 30 пострілів з мінометів з території РФ.

Теми: Сумська областьвійна
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