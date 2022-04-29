Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами
П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:22
Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: 29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території.
Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.
Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України.
Захисники України під час обстрілу не постраждали.
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