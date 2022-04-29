Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів: понад 30 мін

Вранці 29 квітня ворог з території Російської Федераці обстріляв Сумщину.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники Сумського загону зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.

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В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Захисники України під час обстрілів, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

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Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

26 квітня ДПСУ повідомила, що через обстріли з території Росії на Сумщині запроваджуються додаткові тимчасові режимні обмеження, зокрема заборонили наближатися до кордону на відстань 1 кілометра та ближче, а також перебувати поза населеними пунктами прикордоння вночі. Докладніше - тут.