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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів: понад 30 мін

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 11:55
ілюстративне фото

Вранці 29 квітня ворог з території Російської Федераці обстріляв Сумщину.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники Сумського загону зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.

В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Захисники України під час обстрілів, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

ВІДЕО ДНЯ

26 квітня ДПСУ повідомила, що через обстріли з території Росії на Сумщині запроваджуються додаткові тимчасові режимні обмеження, зокрема заборонили наближатися до кордону на відстань 1 кілометра та ближче, а також перебувати поза населеними пунктами прикордоння вночі. Докладніше - тут.

Теми: Сумська областьПрикордонна службавійна
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