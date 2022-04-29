Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 16:22
фото ГПСУ

Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: 29 апреля после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет оккупантов произвел обстрел украинской территории.

Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.

Защитники Украины при обстреле не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Враг в пятницу обстреливал Сумщину: более 30 выстрелов из минометов с территории РФ.

Темы: Сумская областьвойна
Главное сегодня

Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины

видеоНа Киевщине нашли захоронения с замученными людьми

"Цена поста и лайков - потери ВСУ": Минобороны просит блоггеров не хайповать на победах

Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк

Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

Все новости...
Сумская область
Россияне обстреляли пограничье Сумщины из минометов: более 30 мин
Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса
Жителей Сумщины успокаивают: взрывы и выстрелы в области – не из-за оккупантов
Последние новости
14:12
ДБР: суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн
14:10
видеоЧернигов дерусифицировали от Пушкина
14:07
НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для неё
13:53
"Орланы" здесь – как пчелы, это наш главный враг – соучредитель подразделения "Аэроразведки" Гончар
13:46
Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины
13:42
фотоВраг поливает Донетчину огнем из разного оружия: убили ребенка и еще троих человек
13:40
Как получить бесплатную медицинскую помощь за границей – объясняет Минздрав
13:36
В Киевской области уже возобновили газоснабжение в 117 населенных пунктах
13:06
фотоРоссияне обстреляли больницу и дома в Харькове, травмирован мужчина
12:53
В правительстве Германии предлагают сократить поддержку Шрёдера из-за сотрудничества с РФ
Все новости...