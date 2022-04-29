Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: 29 апреля после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет оккупантов произвел обстрел украинской территории.

Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.

Защитники Украины при обстреле не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Враг в пятницу обстреливал Сумщину: более 30 выстрелов из минометов с территории РФ.