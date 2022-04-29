Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами
Пятница, 29 апреля 2022, 16:22
Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: 29 апреля после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет оккупантов произвел обстрел украинской территории.
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Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.
Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.
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Защитники Украины при обстреле не пострадали.
Что предшествовало: Враг в пятницу обстреливал Сумщину: более 30 выстрелов из минометов с территории РФ.