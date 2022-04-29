"Герої" та "зрадники": солдат РФ вирішили мотивувати за допомогою дошки пошани та ганьби

У польовому таборі російських військ на кордоні з Україною встановили два стенди з рамками для фотографій для "хороших" солдатів РФ, які рвуться і бій, та "поганих", які відмовляються їхати на війну з Україною.

Джерело: засновник CIT Руслан Левієв у Twitter

Пряма мова Левієва: "Польовий табір російських військ на кордоні з Україною. Буквально-таки картина "Погана/хороша людина". На першому стенді висітимуть портрети тих, хто відмовляється йти воювати проти України".

Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально таки картина «Плохой / хороший человек». На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины pic.twitter.com/NfPEuZwLqH — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 29, 2022

Деталі: Експерт CIT опублікував фото двох стендів. Один із них – червоного кольору із зіркою та написом: "Вони героїчно виконують завдання захищаючи свою Батьківщину". І другий – сірий із написом: "Вони зрадили своїх товаришів, втекли з поля бою".

Фото з Twitter Руслана Левієва

На кожному стенді є місця для розміщення фотографій 15 "героїв" та "зрадників".

Чому це важливо: Дані розвідки та перехоплення розмов окупантів свідчать про те, що російські солдати деморалізовані, багато з них відмовляються виконувати накази, завдають собі каліцтв, щоб не йти воювати. Росія вже понесла великі втрати у живій силі у війні в Україні – близько 23 тисяч вояк загинули.