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"Герої" та "зрадники": солдат РФ вирішили мотивувати за допомогою дошки пошани та ганьби

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 16:35
Фото з Twitter Руслана Левієва

У польовому таборі російських військ на кордоні з Україною встановили два стенди з рамками для фотографій для "хороших" солдатів РФ, які рвуться і бій, та "поганих", які відмовляються їхати на війну з Україною.

Джерело: засновник CIT Руслан Левієв у Twitter

Пряма мова Левієва: "Польовий табір російських військ на кордоні з Україною. Буквально-таки картина "Погана/хороша людина". На першому стенді висітимуть портрети тих, хто відмовляється йти воювати проти України". 

Деталі: Експерт CIT опублікував фото двох стендів. Один із них – червоного кольору із зіркою та написом: "Вони героїчно виконують завдання захищаючи свою Батьківщину". І другий – сірий із написом: "Вони зрадили своїх товаришів, втекли з поля бою". 

 
Фото з Twitter Руслана Левієва

На кожному стенді є місця для розміщення фотографій 15 "героїв" та "зрадників".

Чому це важливо: Дані розвідки та перехоплення розмов окупантів свідчать про те, що російські солдати деморалізовані, багато з них відмовляються виконувати накази, завдають собі каліцтв, щоб не йти воювати. Росія вже понесла великі втрати у живій силі у війні в Україні – близько 23 тисяч вояк загинули.

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Теми: Росіявійна
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