"Герои" и "предатели": солдат РФ решили мотивировать с помощью доски почета и позора

В полевом лагере российских войск на границе с Украиной установили два стенда с рамками для фотографий для "хороших" солдат РФ, которые рвутся в бой, и "плохих", которые отказываются ехать на войну с Украиной.

Источник: основатель CIT Руслан Левиев в Twitter

Прямая речь Левиева: "Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально-таки картина "Плохой/хороший человек". На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины".

Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально таки картина «Плохой / хороший человек». На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины pic.twitter.com/NfPEuZwLqH — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 29, 2022

Детали: Эксперт CIT опубликовал фото двух стендов. Один из них – красного цвета со звездой и надписью: "Они героически выполняют задачи защищая свою Родину". И другой – серый с надписью: "Они предали своих товарищей, сбежали с поля боя".

Фото с Twitter Руслана Левиева

На каждом стенде есть места для размещения фотографий 15 "героев" и "предателей".

Почему это важно: Данные разведки и перехваты разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что российские солдаты деморализованы, многие из них отказываются выполнять приказы, наносят себе увечья, чтобы не идти воевать. Россия уже понесла большие потери в живой силе в войне в Украине – около 23 тысяч вояк погибли.