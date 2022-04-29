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"Герои" и "предатели": солдат РФ решили мотивировать с помощью доски почета и позора

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 16:35
Герои и предатели: солдат РФ решили мотивировать с помощью доски почета и позора
Фото из Twitter Руслана Левиева

В полевом лагере российских войск на границе с Украиной установили два стенда с рамками для фотографий для "хороших" солдат РФ, которые рвутся в бой, и "плохих", которые отказываются ехать на войну с Украиной.

Источник: основатель CIT Руслан Левиев в Twitter

Прямая речь Левиева: "Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально-таки картина "Плохой/хороший человек". На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины".

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Детали: Эксперт CIT опубликовал фото двух стендов. Один из них – красного цвета со звездой и надписью: "Они героически выполняют задачи защищая свою Родину". И другой – серый с надписью: "Они предали своих товарищей, сбежали с поля боя". 

 
Фото с Twitter Руслана Левиева

На каждом стенде есть места для размещения фотографий 15 "героев" и "предателей".  

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Почему это важно: Данные разведки и перехваты разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что российские солдаты деморализованы, многие из них отказываются выполнять приказы, наносят себе увечья, чтобы не идти воевать. Россия уже понесла большие потери в живой силе в войне в Украине – около 23 тысяч вояк погибли.

Темы: Росcиявойна
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