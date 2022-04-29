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Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 17:02
Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві
прапор азербайджану. фото ілюстративне: unsplash

Посольство Азербайджанської Республіки у Києві відновило роботу з 29 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті дипустанови, пише "Європейська правда".

"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 30 квітня Консульський відділ посольства працюватиме щодня.

Також повідомляється, що надання можливих консульських послуг у тимчасовому офісі посольства у місті Львів буде продовжено до 6 травня.

Як повідомлялося, посольство Нідерландів у Києві в п’ятницю відновлює свою роботу

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Теми: АзербайджанВоєнний станАзіядипломатичні відносини
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