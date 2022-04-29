Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве

Посольство Азербайджанской Республики в Киеве возобновило работу с 29 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипучреждения, пишет "Европейская правда".

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", - говорится в сообщении.

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С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать ежедневно.

Также сообщается, что предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства в городе Львов будет продлено до 6 мая.

Как сообщалось, посольство Нидерландов в Киеве в пятницу возобновляет свою работу.