Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 17:02
Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве
флаг азербайджана. фото иллюстративное: unsplash

Посольство Азербайджанской Республики в Киеве возобновило работу с 29 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипучреждения, пишет "Европейская правда".

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", - говорится в сообщении.

Реклама:

С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать ежедневно.

Также сообщается, что предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства в городе Львов будет продлено до 6 мая.

Как сообщалось, посольство Нидерландов в Киеве в пятницу возобновляет свою работу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзербайджанВоенное положениеАзиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Азербайджан
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
Азербайджан будет обучать украинских саперов
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: