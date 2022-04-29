Окупанти відмовилися від референдуму на Херсонщині та вже роздають пенсії

В окупованій росіянами Херсонській області почали виплачувати пенсії у рублях.

Джерело: так званий голова Херсонської ОВ від окупантів Володимир Сальдо, якого цитує кремлівське видання "Известия"

Деталі: Спочатку журналісти повідомили, що пенсії в рублях почали роздавати у Вінницькому (такого не існує) та у Новотроїцькому (ліквідовано 2 роки тому) районах, потім додали Генічеський.

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Сальдо також додав, що референдуму на території області не планують.

Пряма мова Сальдо: "Історію з підготовкою до референдуму вигадали у Києві для провокації.

Наразі ХО — це область у складі України, яка перебуває під контролем Російської Федерації".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.