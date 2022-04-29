Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты отказались от референдума на Херсонщине и уже раздают пенсии

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 17:11
Оккупанты отказались от референдума на Херсонщине и уже раздают пенсии

В оккупированной россиянами Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях.

Источник: так называемый глава Херсонской ОВА от оккупантов Владимир Сальдо, которого цитирует кремлевское издание "Известия"

Детали: Сначала журналисты сообщили, что пенсии в рублях начали раздавать в Винническом (такого не существует) и в Новотроицком (ликвидирован 2 года назад) районах, потом добавили Генический.

Реклама:

Сальдо также добавил, что референдума на территории области не планируют.

Прямая речь Сальдо: "Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации.

Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Днями в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: