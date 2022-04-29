Оккупанты отказались от референдума на Херсонщине и уже раздают пенсии

В оккупированной россиянами Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях.

Источник: так называемый глава Херсонской ОВА от оккупантов Владимир Сальдо, которого цитирует кремлевское издание "Известия"

Детали: Сначала журналисты сообщили, что пенсии в рублях начали раздавать в Винническом (такого не существует) и в Новотроицком (ликвидирован 2 года назад) районах, потом добавили Генический.

Сальдо также добавил, что референдума на территории области не планируют.

Прямая речь Сальдо: "Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации.

Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации".

Напомним: Днями в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.