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Оккупанты отказались от референдума на Херсонщине и уже раздают пенсии

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 17:11

В оккупированной россиянами Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях.

Источник: так называемый глава Херсонской ОВА от оккупантов Владимир Сальдо, которого цитирует кремлевское издание "Известия"

Детали: Сначала журналисты сообщили, что пенсии в рублях начали раздавать в Винническом (такого не существует) и в Новотроицком (ликвидирован 2 года назад) районах, потом добавили Генический.

Сальдо также добавил, что референдума на территории области не планируют.

Прямая речь Сальдо: "Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации.

Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации".

Напомним: Днями в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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