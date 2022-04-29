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Херсонщина: окупаційним "меру" і "губернатору" світить довічне за держзраду

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:00
Херсонщина: окупаційним меру і губернатору світить довічне за держзраду

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді двом громадянам, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області Володимиру Сальдо та Олександру Кобецю.

Джерело: управління Служби безпеки України в Херсонській області, Офіс генпрокурора

Деталі: За матеріалами СБУ прокуратура оголосила про підозру зрадникам, яких російські окупаційні війська призначили гауляйтерами обласного центру. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації".

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Дослівно: "Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі із пошуком та "призначенням" на керівні посади місцевих колаборантів, оскільки більшість населення має проукраїнську позицію та всі розуміють абсолютну незаконність перебування у Херсоні окупаційних військ.

У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.

Такою особою виявився мешканець м. Києва, який до 1991 року мешкав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили "керівником міської адміністрації" (Кобець -ред).

ВІДЕО ДНЯ

Цього ж дня окупанти призначили "керівником Херсонської обласної адміністрації" ексочільника Херсона з проросійськими поглядами (Сальдо –ред.).

З початку повномасштабної війни він підтримав російську окупацію Херсона та очолив так званий "комітет порятунку за мир і порядок". Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації.

Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна".

Теми: ХерсонХерсонська областьдержзрадаСБУ
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