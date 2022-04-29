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Херсонщина: оккупационным "мэру" и "губернатору" светит пожизненное за госизмену

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 18:00
Херсонщина: оккупационным мэру и губернатору светит пожизненное за госизмену

Правоохранители объявили подозрение в госизмене двум гражданам, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области Владимиру Сальдо и Александру Кобецу.

Источник: управление Службы безопасности Украины в Херсонской области, Офис генпрокурора

Детали: По материалам СБУ прокуратура объявила о подозрении предателям, которых российские оккупационные войска назначили гауляйтерами областного центра. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации".

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Дословно: "После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском и назначением на руководящие должности местных коллаборантов, поскольку большинство населения имеет проукраинскую позицию и все понимают абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск.

В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области.

Таким лицом оказался житель г. Киева, который до 1991 жил в Херсоне. Именно его российские оккупационные войска 26 апреля 2022 года объявили "руководителем городской администрации" (Кобец -ред).

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В этот же день оккупанты назначили "руководителем Херсонской областной администрации" экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами (Сальдо -ред.).

С начала полномасштабной войны он поддержал российскую оккупацию Херсона и возглавил так называемый "комитет спасения за мир и порядок". Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.

Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества".

Темы: ХерсонХерсонская областьгосизменаСБУ
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