Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поїзди до Одеси скасовано на час комендантської години 1-3 травня

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:27
Поїзди до Одеси скасовано на час комендантської години 1-3 травня
фото: пресслужба укрзалізниці

На час комендантської години в Одесі, запровадженої з вечора 1 травня до ранку 3 травня, поїзди не будуть курсувати до залізничних станцій.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "З 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години —  тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. 

Реклама:

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".

Деталі: Водночас приміські поїзди в Одеській області, у яких маршрути не пролягають через Одесу, продовжать курсувати.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Військова адміністрація запровадила комендантську годину на території Одеси з 22 години 1 травня по 5 ранку 3 травня.
  • 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між "прихильниками федералізації" з так званого "Антимайдану" і "прихильниками єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".

Теми: ОдесаВоєнний станУкрзалізницязалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: