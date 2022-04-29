Поїзди до Одеси скасовано на час комендантської години 1-3 травня

На час комендантської години в Одесі, запровадженої з вечора 1 травня до ранку 3 травня, поїзди не будуть курсувати до залізничних станцій.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "З 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години — тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

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Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".

Деталі: Водночас приміські поїзди в Одеській області, у яких маршрути не пролягають через Одесу, продовжать курсувати.

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