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Поїзди до Одеси скасовано на час комендантської години 1-3 травня

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:27
фото: пресслужба укрзалізниці

На час комендантської години в Одесі, запровадженої з вечора 1 травня до ранку 3 травня, поїзди не будуть курсувати до залізничних станцій.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "З 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години —  тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. 

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".

Деталі: Водночас приміські поїзди в Одеській області, у яких маршрути не пролягають через Одесу, продовжать курсувати.

Передісторія:

  • Військова адміністрація запровадила комендантську годину на території Одеси з 22 години 1 травня по 5 ранку 3 травня.
  • 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між "прихильниками федералізації" з так званого "Антимайдану" і "прихильниками єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".

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Теми: ОдесаВоєнний станУкрзалізницязалізниця
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