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Поезда в Одессу отменены на время комендантского часа 1-3 мая

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 18:27
фото: пресс-служба укрзалізниці

На время комендантского часа в Одессе, введенного с вечера 1 мая до утра 3 мая, поезда не будут курсировать на железнодорожные станции.

Источник: пресс-служба "Укрзалізниці"

Дословно: "С 1 по 3 мая – на период действия продленного комендантского часа – временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная".

Детали: Пригородные поезда в Одесской области, в которых маршруты не пролегают через Одессу, продолжат курсировать.

Предыстория:

  • Военная администрация ввела комендантский час на территории Одессы с 22 часов 1 мая по 5 утра 3 мая.
  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между "сторонниками федерализации" так называемого "Антимайдана" и "сторонниками единства", которые унесли жизни 48 человек (сорок мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".

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Темы: ОдессаВоенное положениеУкрзализныцяжелезная дорога
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