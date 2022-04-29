Поезда в Одессу отменены на время комендантского часа 1-3 мая

На время комендантского часа в Одессе, введенного с вечера 1 мая до утра 3 мая, поезда не будут курсировать на железнодорожные станции.

Источник: пресс-служба "Укрзалізниці"

Дословно: "С 1 по 3 мая – на период действия продленного комендантского часа – временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Реклама:

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная".

Детали: Пригородные поезда в Одесской области, в которых маршруты не пролегают через Одессу, продолжат курсировать.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ