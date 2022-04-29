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Росіяни на Харківщині катували і застрелили медика АТО

Мазуренко Альона П'ятниця, 29 квітня 2022, 18:54
фото: Нацпол

На Харківщині Ізюмського району російські окупанти катували та застрелили 27-річного місцевого жителя, який брав участь в АТО як медик.

Джерело: начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Що далі наші війська проводять визволення окупованих земель, тим більше жахіть відкриваються на їх шляху...

В с.Гусарівка знайдено тіло 27-річного чоловіка, який, як медичний працівник, приймав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни.

Його тіло має чисельні рани, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма, та куля в грудях, що стала причиною смерті".

 

Деталі: Крім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайшли автомобіль, який розстріляли окупанти. В автомобілі знаходилися тіла родини: тато, мама та їх трирічний син.

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Болвінов повідомив, що правоохоронці отримують десятки заяв та свідчень мародерства окупантів: "Гребуть усе: від кухонних приладів до автомобілів. І це лише один населений пункт".

Раніше, за словами Болвінова, правоохоронці знайшли спаленими у підвалах трупи українців, яких спочатку катували, а потім, намагаючись приховати злочини, скинули в підвали разом із деревиною та автопокришками і підпалили.

 

Теми: Харківська областьвійнаРосіяокупація
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