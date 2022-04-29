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Россияне в Харьковской области пытали и застрелили медика АТО

Мазуренко Алена Пятница, 29 апреля 2022, 18:54
фото: Нацпол

На Харьковщине в Изюмском районе российские оккупанты пытали и застрелили 27-летнего местного жителя, который участвовал в АТО как медик.

Источник: начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "Чем дальше наши войска освобождают оккупированные земли, тем больше ужасов открываются на их пути...

В с.Гусаровка обнаружено тело 27-летнего мужчины, который, как медицинский работник, принимал участие в проведении антитеррористической операции на востоке страны.

Его тело имеет многочисленные раны, у него простреленные колени и стопы, черепно-мозговая травма, и пуля в груди, которая стала причиной смерти".

 

Детали: Кроме того, на дороге между Гусаровкой и Шевеловкой нашли автомобиль, расстрелянный оккупантами. В автомобиле были тела семьи: папа, мама и их трехлетний сын.

Болвинов сообщил, что правоохранители получают десятки заявлений и свидетельств мародерства оккупантов: "Гребут все: от кухонных приборов до автомобилей. И это только один населенный пункт".

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Ранее, по словам Болвинова, правоохранители нашли сожженными в подвалах трупы украинцев, которых сначала пытали, а затем, пытаясь скрыть преступления, сбросили в подвалы вместе с древесиной и автопокрышками и подожгли.

 

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияоккупация
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