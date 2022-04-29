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Кабінет міністрів денонсував низку угод з Росією

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:59
засідання кабміну 29 квітня. фото: пресслужба кму

Кабінет міністрів України денонсував низку міжнародних угод щодо економічної та юридичної співпраці з Росією.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: Міністри денонсували угоду з Росією про співробітництво в галузі рибного господарства.

Уряд схвалив законопроєкт, який денонсує угоду між Україною і РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. 

Уряд схвалив окремий законопроєкт щодо денонсації угоди між країнами щодо науково-технічної співпраці.

Передісторія:

  • Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну.
  • 19 квітня уряд розірвав угоду про співпрацю з Росією в галузі розробки ракет.

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Теми: Кабінет міністрівРосіядипломатичні відносини
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