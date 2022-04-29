Кабінет міністрів денонсував низку угод з Росією
П'ятниця, 29 квітня 2022, 18:59
Кабінет міністрів України денонсував низку міжнародних угод щодо економічної та юридичної співпраці з Росією.
Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук
Деталі: Міністри денонсували угоду з Росією про співробітництво в галузі рибного господарства.
Уряд схвалив законопроєкт, який денонсує угоду між Україною і РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.
Уряд схвалив окремий законопроєкт щодо денонсації угоди між країнами щодо науково-технічної співпраці.
Передісторія:
- Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну.
- 19 квітня уряд розірвав угоду про співпрацю з Росією в галузі розробки ракет.
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