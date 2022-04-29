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Кабинет министров денонсировал ряд соглашений с Россией

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 18:59
заседание кабмина 29 апреля. фото: пресс-служба кму

Кабинет министров Украины денонсировал ряд международных соглашений по экономическому и юридическому сотрудничеству с Россией.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Министры денонсировали соглашение с Россией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

Правительство одобрило законопроект, денонсирующий соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Правительство одобрило отдельный законопроект о денонсации соглашения между странами касательно научно-технического сотрудничества.

Предыстория:

  • Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.
  • 19 апреля правительство разорвало соглашение о сотрудничестве с Россией в области разработки ракет.

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Темы: Кабинет министровРосcиядипломатические отношения
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