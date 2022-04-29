Кабинет министров денонсировал ряд соглашений с Россией

Кабинет министров Украины денонсировал ряд международных соглашений по экономическому и юридическому сотрудничеству с Россией.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Министры денонсировали соглашение с Россией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

Правительство одобрило законопроект, денонсирующий соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Правительство одобрило отдельный законопроект о денонсации соглашения между странами касательно научно-технического сотрудничества.

Предыстория:

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

19 апреля правительство разорвало соглашение о сотрудничестве с Россией в области разработки ракет.