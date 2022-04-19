Україна розірвала угоду з Росією щодо розробки ракет

Кабінет міністрів денонсував угоду з Росією щодо співпраці зі створення й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 19 квітня у вівторок.

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Довідково: Угоду між урядом України та урядом РФ про співпрацю в галузі створення й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки підписали 8 лютого 1995 року.

Передісторія:

Російські окупанти завдають масштабних ракетних ударів по українських містах та інфраструктурних об’єктах з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого. Унаслідок низки ракетних ударів російських окупантів загинули цивільні люди та діти.

18 квітня російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по Львову, від чого загинуло 7 людей та 11 дістали поранення, зокрема шматок скла відтяв частину пальця 3-річному хлопчику, який утік з мамою від обстрілів з Харкова.

Серед найбільш промовстих прикладів ракетні удари окупантів по Києву. Унаслідок ракетного удару росіян по телевежі в Києві загинуло 5 людей, які проходили повз телецентр. Також російські ракети вщент розтрощили торгово-розважальний центр на північно-західних околицях столиці, де загинуло щонайменше 4 людей.