Україна розірвала угоду з Росією щодо розробки ракет

Кабінет міністрів денонсував угоду з Росією щодо співпраці зі створення й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 19 квітня у вівторок.

Довідково: Угоду між урядом України та урядом РФ про співпрацю в галузі створення й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки підписали 8 лютого 1995 року.

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