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Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 20:45
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

Джерело: Зеленський під час розмови з польськими ЗМІ

Пряма мова: "Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови (з росіянами – ред.), дуже високі.

Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка по вбивству, і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо і бачимо".

Деталі: За словами президента, зараз процес переговорів із російською стороною "дуже уповільнений".

"Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони говорять, піднімають деякі питання. Але… якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати й наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина", - переконаний президент.

На його думку, для вирішення важливих питань потрібні лише прямі переговори президентів України та РФ.

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"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін – я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має у них одна людина. І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу", - наголосив Зеленський.

Що передувало: Раніше Зеленський застеріг росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.

Теми: переговориЗеленськийПутінРосія
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