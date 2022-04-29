Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 20:45
Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной.

Источник: Зеленский во время разговора с польскими СМИ

Прямая речь: "Риски того, что полностью закроются какие-либо разговоры (с россиянами – ред.), очень высоки.

Реклама:

Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим".

Детали: По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".

"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел бы, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", – убежден президент.

ВИДЕО ДНЯ

По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и РФ.

"Когда они что-нибудь подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсона – Украина выйдет из всех переговорных процессов.

Темы: переговорыЗеленскийПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: