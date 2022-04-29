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Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 20:45
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной.

Источник: Зеленский во время разговора с польскими СМИ

Прямая речь: "Риски того, что полностью закроются какие-либо разговоры (с россиянами – ред.), очень высоки.

Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим".

Детали: По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".

"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел бы, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", – убежден президент.

По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и РФ.

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"Когда они что-нибудь подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсона – Украина выйдет из всех переговорных процессов.

Темы: переговорыЗеленскийПутинРосcия
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