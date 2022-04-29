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ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Світлана КізіловаП'ятниця, 29 квітня 2022, 22:26
ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині
Лиман та Райгородок на мапі

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. У момент вибуху на мосту знаходилися російські вантажні вагони.

Джерело: hromadske з посиланням на коментар пресслужби ООС

Деталі: Судячи з відео, міст підірвали і він впав у річку разом з вантажними вагонами.

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Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

У штабі ООС уточнили, що разом з мостом підірвали саме вагони окупантів.

Дослівно штаб ООС: "Підірвали міст із ворожими вагонами… Але що саме в них було — невідомо. Чи цистерни, чи вантажні вагони — ми не знаємо".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: 30 квітня штаб ООС спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці.

Міст був зруйнований внаслідок ворожого авіанальоту.

Теми: Донецька областьзалізницявійна
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