ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Лиман та Райгородок на мапі

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. У момент вибуху на мосту знаходилися російські вантажні вагони.

Джерело: hromadske з посиланням на коментар пресслужби ООС

Деталі: Судячи з відео, міст підірвали і він впав у річку разом з вантажними вагонами.

Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

У штабі ООС уточнили, що разом з мостом підірвали саме вагони окупантів.

Дослівно штаб ООС: "Підірвали міст із ворожими вагонами… Але що саме в них було — невідомо. Чи цистерни, чи вантажні вагони — ми не знаємо".