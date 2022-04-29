ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области
Украинские бойцы нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец. В момент взрыва на мосту находились российские грузовые вагоны.
Источник: hromadske со ссылкой на комментарий прессслужбы ООС
Детали: Судя по видео, мост взорвали и он упал в реку вместе с грузовыми вагонами.
Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.
В штабе ООС уточнили, что вместе с мостом взорвали вагоны оккупантов.
Дословно штаб ООС: "Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно у них было — неизвестно. Или цистерны или грузовые вагоны — мы не знаем".
Обновлено: 30 апреля штаб ООС опроверг предыдущую информацию о том, что железнодорожный мост Лиман-Райгородок через Северский Донец взорвали украинские бойцы.
Мост был разрушен в результате вражеского авианалета.