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ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области

Светлана КизиловаПятница, 29 апреля 2022, 22:26
ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области
Лиман и Райгородок на карте

Украинские бойцы нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец. В момент взрыва на мосту находились российские грузовые вагоны.

Источник: hromadske со ссылкой на комментарий прессслужбы ООС

Детали: Судя по видео, мост взорвали и он упал в реку вместе с грузовыми вагонами.

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Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.

В штабе ООС уточнили, что вместе с мостом взорвали вагоны оккупантов.

Дословно штаб ООС: "Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно у них было — неизвестно. Или цистерны или грузовые вагоны — мы не знаем".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: 30 апреля штаб ООС опроверг предыдущую информацию о том, что железнодорожный мост Лиман-Райгородок через Северский Донец взорвали украинские бойцы.

Мост был разрушен в результате вражеского авианалета.

Темы: Донецкая областьжелезная дорогавойна
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