ЗСУ уточнили: міст з вагонами на Донеччині підірвали окупанти

Штаб ООС спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці.

Джерело: hromadske

Деталі: 30 квітня в штабі ООС уточнили щодо того, чи міст було зруйновано – попередня неточність із тим, хто зруйнував міст, виникла через помилку пресофіцера.

Згідно з уточненою інформацією, міст було зруйновано внаслідок ворожого авіанальоту.

Зазначається, що на мосту стояли порожні товарні вагони, які блокували проїзд.

Передісторія: 29 квітня ввечері УП з посиланням на hromadske писала, що українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.