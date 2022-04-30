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ЗСУ уточнили: міст з вагонами на Донеччині підірвали окупанти

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 16:23
ЗСУ уточнили: міст з вагонами на Донеччині підірвали окупанти
скріншот

Штаб ООС спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці. 

Джерело: hromadske

Деталі: 30 квітня в штабі ООС уточнили щодо того, чи міст було зруйновано – попередня неточність із тим, хто зруйнував міст, виникла через помилку пресофіцера.

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Згідно з уточненою інформацією, міст було зруйновано внаслідок ворожого авіанальоту.

Зазначається, що на мосту стояли порожні товарні вагони, які блокували проїзд.

Передісторія: 29 квітня ввечері УП з посиланням на hromadske писала, що українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.

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Теми: Збройні силизалізницявійнаРосія
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