Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ уточнили: міст з вагонами на Донеччині підірвали окупанти

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 16:23
скріншот

Штаб ООС спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці. 

Джерело: hromadske

Деталі: 30 квітня в штабі ООС уточнили щодо того, чи міст було зруйновано – попередня неточність із тим, хто зруйнував міст, виникла через помилку пресофіцера.

Згідно з уточненою інформацією, міст було зруйновано внаслідок ворожого авіанальоту.

Зазначається, що на мосту стояли порожні товарні вагони, які блокували проїзд.

Передісторія: 29 квітня ввечері УП з посиланням на hromadske писала, що українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.

Теми: Збройні силизалізницявійнаРосія
Головне сьогодні

фотоУ Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня – ГУР

фотоУ боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Ворог створює умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – зведення

Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

Усі новини...
Збройні сили
Окупанти знайшли одяг ЗСУ, можуть бути провокації – Гайдай
Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні
Українські військові знищили понад 30 одиниць російської техніки на Харківщині
Останні новини
12:09
відеоСБУ: росіяни планували збити пасажирський борт і звинуватити Україну
11:58
фотоМолдова не пустила російського пропагандиста, який їхав у Придністров’я
11:58
Україна вже працює над відновленням зв’язку в Херсонській та Запорізькій областях
11:52
Із 1 травня на Луганщині подаватимуть газ без специфічного різкого запаху
11:30
У Міндовкілля визначили орієнтовний рівень забруднення через війну та підраховують збитки
11:21
ЗСУ збили ворожий безпілотник-шпигун над Дніпропетровщиною
11:15
доповнено Росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії та РСЗО
11:07
ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу
11:03
Китай провів екстрену нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США – FT
11:00
фотоУ Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня – ГУР
Усі новини...