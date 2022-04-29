Лавров заявив, що Росія ядерною війною "нікому не погрожує"

Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував можливість початку ядерної війни, звинувативши попутно Захід.

Джерело: РИА Новости

Деталі: На думку російського високопосадовця, Росія не погрожує нікому ядерною війною. Він сказав, що "розмови про це" нібито розпочинають західні країни.

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Лавров додав, що Росія не вважає, що перебуває у стані війни з НАТО. А такий розвиток подій "збільшив би ризики ядерної війни, якої не можна допустити".

Пряма мова: "Ми не вважаємо себе у стані війни з НАТО, тому що це стане кроком, який би збільшив ризики того, що ми щойно обговорювали (початок ядерної війни - УП).

На жаль, є відчуття, що НАТО вважає, що веде війну з Росією. НАТО, США, європейські лідери, багато з яких, зокрема у Британії, США, Польщі, Франції, Німеччині і, звичайно, голова європейської дипломатії Боррель, прямо говорять про те, що Володимир Путін повинен програти, Росія має бути переможена.

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Коли хтось використовує такі поняття, я думаю, вони вважають, що ведуть війну з тим, кого ти хочеш перемогти.

Передісторія: В ефірі телеканалу "Росія 1" російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували про те, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.