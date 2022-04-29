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На росТБ лякають країни Європи ядерним ударом за допомогу Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 17:30
На росТБ лякають країни Європи ядерним ударом за допомогу Україні
скріншот відео

В ефірі телеканалу "Росія 1" російська пропагандистка Ольга Скабєєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

Джерело: відеофрагмент, опублікований у телеграм-каналі Ксенії Собчак "Кровавая барыня"

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Пряма мова Журавльова: "Один "Сармат" і все – були Британські острови, немає Британських островів. Я серйозно кажу".

Деталі: Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Євген Попов намагався заперечити, що Великобританія також має ядерне озброєння, і в цій війні "не виживе ніхто", "нікого не буде на планеті".

"Почнемо спочатку, з чистого листа", - прокоментувала Скабєєва.

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Вона розповіла, що час польоту Сармата від Калінінграда до Берліна 106 секунд, від Калінінграда до Парижа – 200 секунд, до Лондона – 202 секунди.

В ефірі продемонстрували відповідну картинку з підписом "Час польоту ракет РС-28 "Сармат" до столиць країн, які дають Україні найбільше зброї".

"Їм цю картинку треба також показувати. Рахуйте посекундно. Що ти встигнеш? Все, здрастуйте, прилетіло", - сказав Журавльов.

Що передувало: Росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". 

В оборонному відомстві Сполучених Штатів заявили, що не вбачають у цьому загрози.

Теми: Росіяядерна зброявійнаЄвропа
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