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Лавров заявил, что Россия ядерной войной "никому не угрожает"

Светлана КизиловаПятница, 29 апреля 2022, 22:01
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность начала ядерной войны, обвинив попутно Запад.

Источник: РИА Новости

Детали: По мнению российского высокопоставленного чиновника, Россия не угрожает никому ядерной войной. Он добавил, что "разговоры об этом" якобы начинают западные страны.

Лавров добавил, что Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. А такое развитие событий "увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить".

Прямая речь: "Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски того, что мы только что обсуждали (начало ядерной войны - УП).

К сожалению, есть ощущение, что НАТО считает, что ведет войну с Россией. НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что Владимир Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена.

Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить".

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Темы: ядерное оружиевойнаЛавровРосcия
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